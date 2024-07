Faenza, il Talk del Post: incontri con giornalisti, scrittori, scienziati, artisti

Si svolgerà dal 20 al 22 settembre, negli spazi dell’ex Salesiani, il Talk del Post, la tre giorni di incontri, informazione e attualità con la redazione del Post, il giornale online diretto da Luca Sofri, con ospiti e anche spettacoli al Teatro Masini. Si tratta della sesta edizione, di cui è stata data ieri in municipio un’anticipazione sui contenuti. L’evento gode infatti del patrocinio del Comune ed è finanziato nell’ambito del progetto Atmosfere Faentine 2024 dalla Regione e dall’Unione. A Faventia Sales è confermato il grande palco centrale nel cortile grande sul quale saranno approfonditi i temi e gli argomenti trattati ogni giorno sul Post. Saranno attrezzate inoltre un’area nel cortile piccolo, dove sarà possibile incontrare la redazione de Il Post; un corner merchandising e uno spazio libreria. Nei tre giorni giornalisti, scrittori, scienziati, artisti e personalità del mondo della cultura si alterneranno con dialoghi e occasioni di confronto. Tra gli ospiti sul palco ci saranno: il giornalista Michele Serra (che, per il Post, cura la newsletter Ok Boomer!), Daniela Collu, Francesco Piccolo (Premio Strega 2014,) la sociolinguistica Vera Gheno, Pif, Irene Soave, Marino Sinibaldi, Mario Calabresi con il suo ultimo libro in uscita, Beatrice Mautino, Donatella Di Pietrantonio (Premio Strega 2024), Fabio Genovesi, con un racconto sulle origini del ciclismo in Italia, la short List del Premio Vero (Valentina Furlanetto, Tommaso Munari, Paolo Pecere e Concetto Vecchio). Momenti di riflessione riguarderanno le elezioni americane e quelle europee.

«L’appuntamento – ha commentato il vice sindaco Andrea Fabbri - è diventato uno degli eventi culturali di riferimento in Italia, cresciuto di anno in anno, nonostante le difficoltà (Covid, alluvione). Un’occasione in grado di creare contaminazioni che ci accredita sul piano culturale e fa conoscere Faenza ai tanti che vengono da fuori, abbonati della testata giornalistica e tantissime persone».

Claudio Caprara de Il Post, ha precisato che «il programma è ancora in evoluzione e conterrà alcune novità che lo arricchiranno».

Soddisfazione ha espresso il presidente di Faventia Sales Luca Cavallari: «Questa è la nostra manifestazione di punta e vuole essere un segno forte di ripartenza del Complesso completamente recuperato a un anno dalla terribile alluvione». Confermata la collaborazione con la libreria Moby Dick, che avrà un suo spazio nella kermesse.