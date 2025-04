“L’umiltà evangelica porta a non puntare il dito contro gli altri per giudicarli, ma a tendere loro la mano per rialzarli, senza mai sentirsi superiori”. Il sindaco di Faenza Massimo Isola cita una frase di Papa Francesco per ricordare la scomparsa del Pontefice. “Sempre dalla parte degli ultimi - scrive il sindaco - e degli emarginati, senza giudicare. Anche per i non credenti sei stato un esempio”.