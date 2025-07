Faenza, il premio “Leon d’oro” assegnato a Mario Gurioli

E’ Mario Gurioli, insegnate per 40 anni di materie letterarie, appassionato ed esperto di dialetto romagnolo, collaboratore del “Lunêri di Smémbar”, il vincitore del premio “Leon d’oro”, onorificenza assegnata ogni anno dall’associazione di promozione sociale “I fiori” a personaggi faentini che si sono distinti nel mondo della cultura, dell’arte, dello sport, della scienza o del sociale.

Il premio sarà consegnato il 5 settembre alle 21 presso la sala Kiss del circolo, alla presenza delle autorità. La serata comprenderà inoltre l’assegnazione del 27° Premio di pittura contemporanea intitolato al pittore Giovanni Romagnoli e, in collaborazione con il Liceo Ballardini, del 46° Premio ceramica sport a Lennart Jacobs.

Gurioli è originario di di Brisighella, nato nel 1948 a Rio Paglia ma vive a Faenza dal 1951. È laureato in Lettere Classiche all’Università di Bologna e tra le sue attività vi è anche quella della recitazione nella Filodrammatica Bertón, di cui è presidente. Collabora inoltre con Libera università per adulti e l’Università aperta, tenendo corsi di civiltà contadina.

Ha partecipato con Giuliano Bettoli a numerose trasmissioni radiofoniche di Radio 2001 Romagna. Collabora con il settimanale diocesano “Il Piccolo” e con la casa editrice “Tempo al libro” ha pubblicato i libri Duemila e una terra, Fët d’una vôlta, Padrõ, fatur e cuntadè, Fët dla mi tëra, La divuziõ dla nostra.

Ha pubblicato diversi volumi tra i quali si ricordano: In Rumãgna u s’dgeva..., La famèja d’una vôlta, Usanze di Romagna. Insieme a sua moglie, Giuliana Pisotti, dal 2015 è autore di un’ambita Agenda romagnola, in cui l’anno scorre sia in italiano che in dialetto, con racconti della tradizione, foto d’epoca, ricette e proverbi frutto di appassionate ricerche. Nel 2024 è stato nominato Tribuno di Romagna. F.D.