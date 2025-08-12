Faenza, il portiere che parava tutti i rigori è diventato regista e autore di commedie

I rigoristi finivano per essere condizionati e lui si fece la fama di talento indiscusso, tanto da meritare traguardi più ambiziosi, purtroppo solo sfiorati: «Dovevo fare un provino per la Sampdoria, ma due giorni prima mi infortunai al menisco. Ne feci uno a Mantova da giovanissimo: ero il titolare e in panchina come mio sostituto c’era Dino Zoff che poi diventò lui il titolare del Mantova». Lasciata la carriera agonistica il “Magico Tini” si è poi distinto in altri ambiti: come regista e autore di commedie con la compagnia teatrale San Francesco, come esperto ed organizzatore di tornei di mah jong «sul quale - conclude – ho realizzato anche un documentario».