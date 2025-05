Faenza, il Parco Cola torna fruibile a due anni dall’alluvione

FAENZA. Domenica 18 maggio, il Parco Cola di via Calamelli torna ufficialmente a disposizione della comunità, a seguito del completamento delle attività di riqualificazione dai danni subiti dall’alluvione. L’inaugurazione è in programma per domenica 18 maggio con un pomeriggio di attività dedicate alle famiglie e un momento istituzionale alla presenza delle autorità locali.

Il programma prenderà il via alle 15.30 con giochi e animazioni per bambini a cura della Ludoteca comunale, mentre l’inaugurazione ufficiale è fissata per le ore 17.00, con gli interventi dei rappresentanti dell’amministrazione.

«La riqualificazione del Parco Cola», spiega una nota del Comune, «rappresenta un importante segnale di ripartenza dopo i danni causati dall’esondazione del Lamone nei giorni del 16 e 17 maggio 2023, che aveva devastato l’area verde portando via gran parte delle attrezzature ludiche. Il Rotary Club Faenza ha contribuito in modo significativo alla rinascita del parco, donando nuovi giochi per bambini: una torre con scivolo, un gioco a rete per l’arrampicata, un dondolo, un percorso di equilibrio, un castelletto e una casetta in legno. Parallelamente, il Comune ha approvato e avviato un progetto di manutenzione straordinaria che prevede, tra le altre cose, la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale illuminato e una nuova area di sgambamento per cani, oltre a interventi di sistemazione del verde».