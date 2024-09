Tre giorni di concerti nelle principali piazze di Faenza con artisti del calibro di Diodato, Bloom, Roy Paci & Aretuska, Enrico Brizzi & Band, Filippo Graziani, Estra, Coca Puma, Lamante, Carlo Marrale, Beatrice Antolini, Santa Balera, Bandabardo&Cisco, Graziano Romani, Fratelli & Margherita e altri ancora, e un’anteprima il 2 ottobre a Bologna per parlare di parità di genere nel mercato musicale.

Si avvicina la nuova edizione del Mei – Meeting delle Etichette Indipendenti, la più importante rassegna della musica indipendente ed emergente italiana, in programma il 4, 5 e 6 ottobre. L’edizione 2024, con una attenzione particolare alla solidarietà nei confronti delle popolazioni colpite dalla recente alluvione in Romagna, è stata presentata questa mattina a Bologna, in Regione, dall’assessore regionale alla Cultura e Paesaggio, Mauro Felicori e da Giordano Sangiorgi, ideatore del Mei.

“Il Mei è una realtà importante di questa regione, e anche il suo impegno nei confronti delle popolazioni colpite dall’emergenza dovuta al maltempo delle scorse settimane lo testimonia- ha commentato Felicori-. Il Meeting è un’iniziativa che mette al centro gli artisti, i musicisti, i gruppi musicali emergenti che non fanno parte dei grandi circuiti e che grazie a questa manifestazione hanno la possibilità di esibirsi davanti a un pubblico curioso e attento e farsi conoscere”.

Il Meeting ha invitato i giornalisti, gli artisti e tutte le persone a portare solidarietà e sostegno alla città alluvionata, che nella manifestazione vede una nuova ripresa, partecipando al meeting e contribuendo alle raccolte fondi lanciate dal Comune di Faenza e dall’Associazione no profit “La Piccola Betlemme. Tutti gli interessati a contribuire possono contattare il Mei (mei@materialimusicali.it– Tel 0546604776 o 349.4461825) e dare la propria disponibilità, o partecipare direttamente alle raccolte dei fondi (sotto le coordinate bancarie per i versamenti).

Il via il 4 ottobre a Faenza, prologo a Bologna il 2 ottobre

La nuova edizione del Mei, realizzata grazie al sostegno e al contributo del Comune di Faenza, l’Unione Romagna Faentina, la Camera di Commercio di Ravenna, Hera, Ministero della Cultura e Regione Emilia-Romagna, si aprirà ufficialmente il 4 ottobre a Faenza, quando il cantautore Diodato riceverà il premio speciale Mei alla carriera e dove si esibirà con alcuni brani. Ma vedrà una anticipazione a Bologna il 2 ottobre, con la finale nazionale della 14^ edizione di Onda Rosa Indipendente che si propone di promuovere la parità di genere nel mercato musicale. Presso il Piazzale Lucio Dalla, a Bologna, si esibiranno le finaliste del concorso: Brida, Camilla Dot, Dada Sutra, Edone’, Kawakami, La Noce, LaPara, Matilde Montanari, Samuela, SindroMe e Wasabi.

Nel corso dell’evento a Bologna verrà assegnato il Premio Musicale Ori – Onda Rosa Indipendente, che promuove cantautrici contemporanee, organizzato dall’associazione Rumore di Fondo A.P.S. di Faenza, in collaborazione col Mei, Materiali Musicali, Estragon e il sostegno di Regione Emilia-Romagna, Ministero della Cultura e Siae nell’ambito del programma “Per chi Crea”.

Alle ore 18 si esibirà la Rocker Girls Band e, a seguire, alle ore 19, si terrà un incontro sul tema della parità di genere nel mercato musicale con Racconto su Musica e Industria con Ilaria Argiolas e Le Cadavere Squisite, coordinate dalla giornalista, scrittrice e speaker radiofonica, Laura Gramuglia.

“Siamo di fronte a una dittatura musicale che vede decidere i gusti musicali dei giovani da un algoritmo in mano alle multinazionali, senza nessuna valorizzazione dei talenti, sacrificati sull’altare di bassi costi e massimizzazione dei profitti– racconta Giordano Sangiorgi–. Contro questa omologazione noi proponiamo, oltre a tutta la bellezza della musica realizzata per oltre il 75% dagli indipendenti al 100% Made in Italy che difficilmente viene promossa sulle piattaforme digitali e sui grandi media, tutti quei generi e stili, sempre più penalizzati nel panorama musicale italiano dalla peggiore deriva del mainstream”.

Nel corso di questa edizione a Faenza si esibiranno anche gli artisti vincitori delle Targhe MEI 2024: Estra (Miglior Artista Indipendente dell’anno), Coca Puma (Miglior Artista Emergente dell’anno) e Lamante (Miglior Videoclip Indipendente dell’Anno).

Raccolte fondi

È possibile partecipare alle raccolte fondi del Comune di Faenza e de “La Piccola Betlemme” inviando un bonifico bancario alle seguenti coordinate:

Iban: IT20V0627013199T20990000808 – Conto corrente intestato a: COMUNE DI FAENZA – causale “Donazione emergenza meteo 2024”

Iban: IT02S0623023704000030568407, Conto Corrente intestato a: LA PICCOLA BETLEMME ODV - Cucine e Emporio Solidali

È possibile sostenere l’Artistation School of Arts contribuendo a questo link.