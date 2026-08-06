Faenza, il finto Carabiniere entra in casa per truffare un anziano: l’irruzione e l’arresto VIDEO

Ieri mattina, i Carabinieri di Faenza, hanno arrestato in flagranza di reato un 40enne disoccupato italiano, responsabile di truffa aggravata e tentata truffa aggravata ai danni di un anziano del posto. L’uomo si è presentato presso l’abitazione della vittima spacciandosi per un Carabiniere e, dopo aver carpito la sua fiducia, si è fatto consegnare diversi monili e oggetti preziosi in oro.

Non contento del bottino, il finto militare ha preteso anche la consegna dei beni custoditi all’interno della cassaforte di casa. Impossibilitato ad aprirla al momento poiché non trovava le chiavi, l’anziano è stato momentaneamente lasciato solo dal truffatore, il quale si è allontanato con il primo bottino promettendo di ritornare a breve per prendere gli altri oggetti di valore. La vittima ha quindi contattato il figlio per farsi aiutare a cercare le chiavi ed aprire la cassaforte. Compresa immediatamente la situazione e capito che il padre era stato raggirato, il figlio della vittima ha immediatamente contattato il 112.

Alcuni Carabinieri in abiti civili si sono appostati all’interno dell’abitazione, mentre una pattuglia in divisa si è posizionata nei pressi della casa. All’arrivo del malintenzionato, ripresentatosi alla porta per riscuotere il contenuto della cassaforte, i Carabinieri sono usciti allo scoperto bloccandolo definitivamente. L’uomo è stato così arrestato: l’intera refurtiva asportata nella prima fase è stata recuperata e restituita all’anziano. All’arrestato, giudicato con rito direttissimo, è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere. Il procedimento è stato rinviato a settembre per la definizione.