Faenza, il Conad Le Cicogne riapre con 12 assunzioni

Dodici persone assunte e uno spazio dedicato alla gastronomia tutto nuovo per il Conad Superstore del centro commerciale Le Cicogne di Faenza, che apre rinnovato giovedì 23 luglio alle 9. La breve cerimonia di taglio del nastro si terrà subito prima dell’apertura al pubblico. Saranno presenti l’amministratore delegato di Commercianti Indipendenti Associati - Conad, Luca Panzavolta, il presidente della cooperativa Cofra che gestisce il punto vendita, Roberto Savini, e i due vicepresidenti, Celso Reali e Raffaele Gordini. Il parroco di San Giuseppe Artigiano, don Marco Donati, impartirà la benedizione ai presenti.

Il negozio, in gran parte rinnovato, si trova in via Galilei 4 all’interno dell’omonimo centro commerciale e dispone di una superficie di vendita di circa 1.500 metri quadri. All’interno lavorano 80 persone. La novità più importante riguarda la cucina interna, che sforna un un ricco assortimento di specialità calde e fredde, pronte da consumare. Grande attenzione è riservata ai prodotti del territorio, come ortofrutta, salumeria, carni e formaggi del percorso SiAmo Romagna, nato con l’obiettivo di valorizzare le produzioni locali e accorciare le filiere. I clienti trovano poi la macelleria servita e con lavorazione tradizionale in osso, la pescheria servita al banco, la panetteria e pasticceria, le corsie a tema per dolci, caffè e biologico, mentre nell’adiacente galleria commerciale è aperto il grande pet store, sempre gestito da Cofra, con tutto ciò che serve agli animali. Il superstore mette a disposizione un largo ventaglio di servizi, tra cui la spesa online, casse veloci automatiche, il pagamento attraverso Conad Card, connessione wi-fi e parcheggio gratuito. Gli orari di apertura vanno dal lunedì al sabato dalle 7,30 alle 21; la domenica dalle 8,30 alle 19,30.

«Il superstore Le Cicogne rappresenta un punto di riferimento storico per Conad su Faenza – spiega l’amministratore delegato di CIA-Conad, Luca Panzavolta –. Questo investimento esprime il nostro costante impegno nel garantire ai clienti la qualità distintiva del marchio Conad e una convenienza quotidiana, oltre che il forte legame con il territorio che ci caratterizza da sempre».

«Il nuovo volto del Superstore Le Cicogne – aggiunge Roberto Savini, presidente del gruppo Cofra – esprime al meglio i nostri valori per una spesa sempre più sostenibile e vicina al territorio, frutto di un lavoro di squadra che valorizza le competenze del nostro personale e l’ascolto delle esigenze dei clienti».