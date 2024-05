Faenza, il Comune interessato all’acquisto della storica chiesa di San Maglorio. Potrebbe diventare parte del Mic

Un punto all’ordine del giorno del Consiglio comunale del 28 maggio 2024 apre la strada all’acquisto da parte del Comune dell’ex chiesa di San Maglorio in via Campidori. Si voterà l’intenzione dell’Amministrazione di esercitare il diritto di prelazione nei confronti della Diocesi che ha messo in vendita lo storico edificio, sul retro del Museo delle Ceramiche. Proprio il Mic, qualora il Comune diventasse proprietario, potrebbe includere in futuro l’ex chiesa e ampliare così i suoi spazi. «Siamo interessati – ha confermato il sindaco Massimo Isola – anche per il valore che assume la chiesa stessa per Faenza, in quanto è custodito il sepolcro di Cassandra Pavoni, il cui ruolo tanto peso ha avuto nella storia legata ai Manfredi».

I dettagli nel Corriere Romagna in edicola