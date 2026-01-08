Faenza, il Comune annuncia: “Viabilità pienamente ripristinata”

Viabilità pienamente ripristinata a Faenza. Lo annuncia il Comune in una nota: “Nella giornata odierna è stata fronteggiata l’emergenza ghiaccio causata dalle temperature rigide registrate durante la notte e nelle prime ore del mattino, che hanno toccato punte di -6,6 gradi in città e anche diversi gradi in meno nelle zone del forese. Il Piano Neve e Ghiaccio è entrato in funzione con il monitoraggio costante di tecnici e operatori, i quali hanno lavorato incessantemente durante tutta la nottata e per tutta la giornata per garantire la sicurezza del territorio. L’attività si è concentrata su un capillare intervento di salatura, sia manuale che meccanizzata e con l’ausilio di pale gommate, dando priorità assoluta ai collegamenti pedonali e alle aree più critiche”.