Faenza, il Comune acquista la chiesa di San Maglorio

Ieri l’amministrazione comunale e la Diocesi di Faenza e Modigliana hanno perfezionato la compravendita della chiesa di San Maglorio, gioiello architettonico della città. L’intenzione di acquistare la chiesa da parte del Comune era approdata in Consiglio comunale il 28 maggio per essere votato ed esercitare così il diritto di prelazione, sancito dall’articolo 60 del Codice della Cultura e del Paesaggio nei confronti della Diocesi che ha messo in vendita lo storico edificio situato sul retro del Museo delle Ceramiche. Martedì 30 luglio, davanti al notaio, è stato formalizzato l’atto.

“Di fronte alla possibilità di acquisire un bene così prezioso per la nostra storia e identità come la chiesa di San Maglorio – ha sottolineato il sindaco Massimo Isola – abbiamo deciso di esercitare il nostro diritto di prelazione. Questo ci consentirà di restituire alla città un luogo simbolo, integrandolo nel complesso architettonico che già ospita il Museo Internazionale delle Ceramiche. Grazie all’articolo 60 del Codice della Cultura e del Paesaggio, gli enti pubblici possono intervenire per salvaguardare beni immobili di grande valore storico e culturale, garantendone la fruizione da parte di tutti. La Chiesa sarà gestita dalla Fondazione Mic che la utilizzerà sia per ospitare nuove mostre temporanee, ampliando la sua offerta culturale e attrattiva, ma anche in un’ottica di riposizionamento di spazi interni, per l’ampliamento della collezione permanente, riconsegnando alla storia di Faenza un bene dell’età manfrediana. Siamo convinti che questa operazione rappresenti un investimento importante per il futuro di Faenza, consentendo di valorizzare un bene unico e di rafforzare il legame tra la comunità e il suo patrimonio storico”.