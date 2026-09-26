Faenza, il collezionista di infrazioni: con la patente revocata, guidava un veicolo sequestrato privo di assicurazione e revisione

Una serie di infrazioni da collezione per un automobilista. Nel pomeriggio di venerdì 25 settembre, gli agenti della Polizia Locale di Faenza, hanno controllato un 58enne originario di Milano. L’uomo si trovava alla guida di un veicolo privo della copertura assicurativa e della revisione del mezzo, già sottoposto a sequestro da parte della Polizia Locale di Lugo e a lui affidato in custodia. A carico del conducente, risultato al volante con patente revocata, sono scattate le denunce a piede libero per la recidiva nella guida senza patente, e per la violazione dei doveri di custodia di cose sottoposte a sequestro. Il veicolo sarà confiscato definitivamente.