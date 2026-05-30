Faenza, il Cimitero dell’Osservanza apre le sue porte ai cittadini, un vero e proprio museo all’aperto

Il Comune di Faenza rinnova la propria adesione alla Settimana dei cimiteri storico-monumentali, una prestigiosa iniziativa di rilievo europeo promossa dall’Asce (Association of significant cemeteries in Europe). L’edizione del 2026 si inserisce in un quadro valoriale di forte attualità, focalizzandosi sul tema dell’educazione di qualità, in perfetta linea con il quarto obiettivo dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

L’obiettivo di questa manifestazione internazionale è tanto ambizioso quanto affascinante: trasformare la percezione comune dei cimiteri, valorizzandoli non solo come intimi luoghi del ricordo e della memoria individuale, ma come veri e propri musei all’aperto. Spazi in cui l’architettura, la scultura e la storia si fondono, diventando centri di apprendimento permanente dove la cultura contribuisce attivamente alla formazione di una coscienza civile e consapevole.

In questo contesto europeo, il Cimitero dell’Osservanza di Faenza recita un ruolo di primissimo piano. Già formalmente riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna tra i siti monumentali e storici di eccezionale pregio, l’Osservanza vanta radici profonde che affondano nel Quattrocento. La sua successiva trasformazione in stile neoclassico, sapientemente orchestrata dagli architetti Pietro Tomba e Costantino Galli, ne ha ridefinito gli spazi, regalandogli un’armonia formale straordinaria.

Passeggiare tra i suoi chiostri significa compiere un viaggio nella storia dell’arte: al suo interno sono infatti custodite opere di inestimabile valore, firmate da maestri assoluti come Felice Giani, Lucio Fontana e Domenico Rambelli, che rendono il sito un compendio unico di stili e correnti artistiche.

Per celebrare questa ricorrenza e permettere alla cittadinanza di riappropriarsi di questo pezzo di identità locale, è stata organizzata una speciale visita guidata. L’appuntamento è fissato per domani, alle 10.30.

L’evento, intitolato “Il cimitero di Faenza, un autentico museo all’aperto”, è realizzato in collaborazione con la Pro Loco di Faenza. I partecipanti saranno accompagnati in un percorso suggestivo volto a svelare i segreti, le biografie e le meraviglie artistiche di questo affascinante microcosmo culturale. Inoltre, a tutti i presenti verrà consegnata gratuitamente la pubblicazione “Luogo di ricordo e bellezza - Il cimitero dell’Osservanza di Faenza”, un prezioso compendio per continuare a esplorare la storia del sito anche a casa.

La partecipazione all’evento di domani è completamente gratuita, ma per garantire la qualità dell’esperienza la prenotazione è obbligatoria: email info@prolocofaenza.it, tel. 0546 25231.