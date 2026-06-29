Faenza, il Borgo Durbecco vince il Palio del Niballo 2026 - Gallery

Il Palio del Niballo 2026 se lo aggiudica il Borgo Durbecco con il fantino Luca Innocenzi su Halos the best, secondo classificato il rione Giallo dopo lo spareggio finale con Gertian Cela/All Our Dreams. Terzo il rione Verde di Marco Diafaldi su Magia dei Sapori. Quarto il Rosso con Matteo Rivola su Poligama. Ultimo il rione Nero con Matteo Tabanelli su Beach Wawe.

Questi i premi satellite assegnati dalla Deputazione del Palio. La migliore dama è risultata madonna Daria Bertoni del rione Nero, scelta per il portamento a cavallo, l’interpretazione del personaggio, l’acconciatura e la relazione con terzi, premiata con il Liocorno e gratificata con un collier. Il premio del miglior corteo storico è andato al Borgo Durbecco per coreografia complessiva, relazione tra costumi e personaggi. Quale miglior Araldo è stato scelto Piero Tamburini del rione Giallo, storico rionale già nel direttivo di Porta Ponte. L’edizione 2026 del Palio è stata segata dalle temperature record che hanno obbligato a modificare la scaletta spostando tutto avanti due ore, ma il pubblico faentino non si è fatto scoraggiare, sono state almeno 5000 le persone che hanno presenziato allo spettacolo.