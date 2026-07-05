Faenza, i produttori agricoli portano in piazza le eccellenze contadine

Il cibo giusto e contadino degli agricoltori di Campagna Amica-Coldiretti torna nel cuore di Faenza. Per tutti i martedì d’estate sino alla fine di settembre, cittadini e turisti troveranno in piazza della Libertà, davanti al Duomo e alla fontana, il Mercato del cibo giusto di Campagna Amica, appuntamento organizzato nell’ambito delle iniziative estive di promozione del centro storico manfredo promosse da Faenza C’entro, iniziative che proseguiranno per tutta l’estate, culminando negli appuntamenti dei “Martedì d’estate” di luglio e agosto.

Il Mercato di Campagna Amica, da sempre molto apprezzato e frequentato da tanti cittadini-consumatori e visitatori, si tiene tutti i martedì nell’area antistante la fontana monumentale di piazza della Libertà (dalle 17.30 alle 23).

Al Mercato partecipano produttori agricoli del territorio con le loro eccellenze contadine sostenibili e ad origine garantita.

L’iniziativa, vera e propria anteprima degli eventi dei “Martedì d’estate” che, come detto, entreranno nel vivo nel mese di luglio, è resa possibile grazie al Consorzio Faenza C’entro con il sostegno del Comune di Faenza e dell’Unione della Romagna Faentina.

Ulteriori informazioni sul mercato e sugli eventi sono reperibili sulle pagine Facebook @campagnaamicaravenna e @FaenzaCentro.