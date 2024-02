I Carabinieri della Stazione di Faenza Borgo Urbecco hanno sventato una truffa, arrivando alla denuncia per due italiani residenti nel Nord Italia per “tentata truffa”. I due, attraverso artifizi e raggiri e con la scusa di una vendita on-line, avevano indotto in errore due faentini dai quali tentavano di farsi accreditare sul proprio conto corrente la somma complessiva di 700 euro a mezzo di bonifici.