Faenza ha un nuovo vescovo: si è insediato don Michele Morandi FOTOGALLERY

Dalle 18.18 di domenica 12 luglio Faenza ha un nuovo vescovo. E’ un figlio della diocesi, don Michele Morandi, che succede a mosignor Mario Toso. La cerimonia è avvenuta in una giornata caldissima a cui i fedeli, molti con ventagli alla mano, non sono voluti mancare. Tantissime anche le persone che hanno seguito la cerimonia in piazza. Molto toccante il momento in cui il nuovo vescovo ha fatto un piccolo strappo al protocollo religioso andando ad abbracciare, poco prima del rito della comunione, il padre, la madre e il fratello.

Durante la sua ultima omelia da vescovo, monsignor Toso ha invitato il successore in qualche modo a mettere in guardia i fedeli dal «transumanesimo». Il riferimento è anche all’avanzare dell’intelligenza artificiale. «Gli effetti della tecnica - ha spiegato il vescovo uscente - vanno vissuti nel solco di un’umanità che deve primeggiare . Il perimetro in cui ci si muove deve essere sempre quello di mettere al centro la persona». A fine cerimonia il nuovo vescovo ha ringraziato i fedeli e tutti i religiosi presenti dopo aver salutato i fedeli in attesa in piazza.

. (fotogallery MMPH)