Faenza, ha il divieto di avvicinamento ma continua a perseguitare l’ex moglie e finisce in carcere

Nonostante un passato segnato da condanne e la recente notifica di un divieto di avvicinamento d’urgenza, ha continuato a perseguitare e aggredire l’ex moglie partner. Nella mattinata di ieri, gli agenti del Commissariato di Polizia di Faenza hanno arrestato un 52enne italiano, dando esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip su richiesta della Procura della Repubblica di Ravenna. L’uomo deve rispondere delle accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate ai danni della ex compagna. Il profilo dell’uomo era già ben noto alle forze dell’ordine e alla magistratura. Diversi anni fa, infatti, il 52enne era già stato condannato per episodi analoghi di maltrattamenti, commessi all’epoca ai danni della moglie. Una condotta recidiva che ha spinto gli inquirenti a muoversi con la massima tempestività per tutelare l’incolumità della nuova vittima.