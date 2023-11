Faenza, gli sbandieratori del rione Rosso protagonisti in Italia

Da Faenza sono partiti in 75 tra atleti, dirigenti e tifosi per partecipare a “Jadis - Il torneo bianco” svolto a Narni con la partecipazione di quattro gruppi sbandieratori: Sbandieratori città di Narni, Gruppo Storico Sbandieratori città di Volterra, Sbandieratori e Musici di Lanciano e appunto il gruppo degli Alfieri bandieranti e musici del Palio di Faenza - Rione Rosso

Alla mattina la delegazione del Rosso con a capo il capo rione Gianluca Maiardi, il capitano Edoardo Caselli e i consiglieri Gianfranco Mainetti, Lidia Monti e Barbara Ravagli sono stati ricevuti nella sede dell’Associazione Corsa all’Anello di Narni (importante giostra cavalleresca – prima edizione 1969) dal presidente Federico Montesi, da Michele Francioli del Comune di Narni - Delegato alla Corsa all’Anello, dal Capo Priore Terziere Mezule Cesare Antonini, dal Terziere Fraporta con Capo Priore Giuseppe Ratini e dal Terziere Santa Maria Capo Priore Marco Matticari e dall’Associazione Sbandieratori - presidente Alessio Rubini.

Maiardi e Caselli hanno illustrato la situazione a Faenza post alluvione e come i faentini ne stiano venendo fuori grazie anche agli aiuti esterni di città di Palio (Narni, Arezzo, Asti, Ventimiglia, Ferrara, Amelia, Calvi nell’Umbria, San Gemini e Giove). È seguito uno scambio di doni in ceramica.

Nel pomeriggio si è svolta la gara bandiere e musici al Palazzetto: il Rosso ha sbaragliato il campo con la vittoria nel singolo con Raffaele Rampino Jr davanti a Volterra con Ciampelli 6’ classificato ai recenti italiani di singolo, Lanciano e Narni.

Successo anche per la Piccola Squadra con Francesco Palomba, Raffaele Rampino Jr, Denis Bucci, Antonio Caselli, Nicolas Solaroli, Federico Piazza.

I Musici sono stati vinti meritatamente dal gruppo di casa.

Faenza ha portato infine a casa anche il premio per il miglior collettivo come gruppo partecipante anche grazie all’esibizione dei giovanissimi Under 15 sbandieratori: Filippo Vitali, Leonardo Vitali, Marco Sangiorgi, Riccardo Sangiorgi, Massimo Ranalli, Pietro Villa e Michele Maggio.

Con l’accompagnamento dei Musici, che erano: Amadei Lisa, Cordoba Daniela, D’Amico Alessia, Donati Sara, Iannarella Donato Emanuele, Linguerri Luca ,Mazzolini Mattia, Mercuriali Anna, Mercuriali Giulia, Quarti Matteo, Rossi Martina, Solaroli Annalita, Spada Angelica, Vezzoli Francesca.

Sbandieratori e Porta Gonfalone: Matteo Rubini, Alexandru Braga, Nikita Piraino, Roberto Villa, Michele Cornacchia, Stefano Sangiorgi, Christian Berti, Davide Galeotti.