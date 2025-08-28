Faenza, girava con balestra, droga e pistola ad aria compressa: denunciato 50enne fermato su un’auto di grossa cilindrata

FAENZA. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia CC di Faenza hanno denunciato un 50enne della zona per porto abusivo di armi e detenzione di sostanze stupefacenti. I militari, nel corso degli ordinari controlli perlustrativi, hanno notato un’auto di grossa cilindrata, con all’interno un uomo, parcheggiata in un’area poco frequentata della zona industriale. Insospettiti, hanno deciso di controllarla. All’esito dell’identificazione e poi di una successiva perquisizione, il conducente è stato trovato in possesso di una pistola ad aria compressa priva di tappo rosso, di una balestra con relativo dardo e di circa 30 gr di sostanza stupefacente, tra hashish e marjuana.

Il 50 enne, presunto autore, che non ha saputo spiegare perché era uscito di casa con una balestra e la pistola, è stato denunciato in stato di libertà per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere nonché per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.