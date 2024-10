Faenza, “Giornata Unesco” al Mic: porte aperte per tutti

Domenica, dalle ore 15, il Mic di Faenza apre le porte a tutti con la “Giornata Unesco”: un open day ad ingresso libero per celebrare il compleanno del riconoscimento Unesco ottenuto dal Mic nel 2011 quale “espressione di una cultura di pace”. L’ingresso, dalle 15 alle 19, è gratuito, mentre dalle ore 16 prende il via il calendario degli eventi.

Dalle ore 16 alle ore 18 il laboratorio “Giocare con la ceramica” del Museo propone laboratori e dimostrazioni al tornio rivolti ai bambini e alle famiglie. L’attività didattica prevista si intitola “Le mani fiorite”, laboratorio ispirato alla mostra di Gio Ponti. In concomitanza verranno resi pubblici i calendari delle domeniche in famiglia (workshop della domenica pomeriggio dedicati alle famiglie) e dei laboratori per adulti.

Sempre, alle ore 16, sono previste due visite guidate gratuite: una alle mostre “Gio Ponti. ceramiche 1922-1967” e “Superfici d’autore. Omaggio a Gio Ponti” e l’altra alla collezione permanente del museo.

Il pomeriggio si conclude, alle ore 17, con l’anteprima di “Soavi Armonie”, la rassegna invernale di musica classica e contemporanea curata da Donato D’Antonio in collaborazione con la scuola di musica Sarti di Faenza, che propone musica colta ogni domenica mattina nelle sale del Museo.

Sul palco l’Eco Ensemble Duo, composto da Morena Mesteri al fauto e Anna Bellagamba al pianoforte e toy-piano, eseguono musiche di Mozart, Gubaidulina, Desert.

Ingresso libero a tutte le attività. Non è necessaria la prenotazione. Info: 0546697311, info@micfaenza.org

Il Mic fa inoltre sapere che fino al 17 dicembre sono aperte le candidature al 63° Premio Faenza - Biennale internazionale della ceramica d’arte contemporanea. Il Premio è tra i più importanti e longevi concorsi del settore. Nato nel 1938 ha visto la partecipazione di importanti artisti italiani e stranieri che lavorano con la ceramica.

In occasione poi del Festival della comunità educante, il laboratorio didattico del Mic propone lunedì, dalle 15 alle 18, il workshop per adulti “Giocare con la ceramica – Evoluzione di un metodo innovativo”, che, con la pratica sull’argilla, racconta la nascita e lo svilupppo dei metodi educativi elaborati dal museo faentino su ispirazione del metodo “Giocare con l’arte” di Bruno Munari.

Il laboratorio nacque infatti da un’idea di Gian Carlo Bojani, allora direttore del Mic Faenza, che decise di affidarlo a Bruno Munari, memore dell’esperienza vista alla Pinacoteca di Brera nella primavera del 1977. Sulla idea sperimentale del noto designer nacque così un metodo didattico innovativo applicato alla ceramica ora storicizzato. Ingresso gratuito.Prenotazione obbligatoria.

L’installazione “Stairing” di Guglielmo Maggini, progettata in dialogo con il pannello “Nero e oro” di Burri per l’ingresso del Museo, verrà inaugurata il 12 ottobre, alle ore 11, per la “Giornata del Contemporaneo.” Il progetto ha vinto il bando “Per chi crea”, edizione 2023, promosso dalla Siae. M.S.