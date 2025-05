Faenza, Festa della Repubblica: le celebrazioni il 3 giugno insieme agli studenti

Faenza si prepara a celebrare il 79° anniversario della Festa della Repubblica, un momento che ricorda il referendum istituzionale del 1946. Sebbene la ricorrenza sia il 2 giugno, le celebrazioni ufficiali a Faenza, che vedranno un importante coinvolgimento delle scuole, si terranno martedì 3 giugno.

L’evento è promosso dal Comune di Faenza e dal Comitato Antifascista per la Democrazia e la Libertà e avrà inizio alle ore 11 presso l’Istituto Comprensivo “Matteucci”, situato in via Martiri Ungheresi 7.

Dopo l’accoglienza delle autorità e degli ospiti, la mattinata si aprirà con la cerimonia dell’alzabandiera e il canto collettivo dell’Inno Nazionale. Seguiranno i saluti istituzionali dell’amministrazione comunale e della Dirigente Scolastica, Maria Vittoria Marino.

Il cuore delle celebrazioni sarà la presentazione dei progetti didattici messi a punto dagli studenti. I giovani alunni del Tolosano condivideranno un approfondimento sull’articolo 9 della Costituzione (sulla promozione della cultura e tutela del patrimonio artistico) mentre le classi 1^B e 1^C presenteranno alcuni elaborati artistici. Gli studenti delle medie Cova – Lanzoni illustreranno poi il loro progetto sul tema de “La Giustizia adotta la Scuola” mentre le classi terze delle Cova – Lanzoni concluderanno con letture dedicate al loro viaggio-studio a Monaco di Baviera.