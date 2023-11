Faenza, Festa della Montagna: ospiti, filmati, libri, mostre

“La montagna racconta” è il tema della Festa della Montagna 2023, evento di punta dell’Uoei, giunto alla 56ª edizione, dal 9 all’11 novembre.

La rassegna con incontri, approfondimenti, filmati, esposizioni, presentazioni e soprattutto ospiti di grande spessore si terrà per la prima volta nell’aula magna della scuola Europa. In parallelo sarà la mostra “Disegnare le montagne” nella sala esposizioni del rione Verde: un percorso con protagonisti Fabio Vettori, disegnatore di fama nazionale, e Luigi “Gigi” Dal Re, artista di riferimento della Festa della Montagna Uoei, per cui ha firmato le copertine delle brochure degli ultimi anni (inaugurazione alle 18 del 9 novembre).

Anima della kermesse è Giuseppe Sangiorgi, intervenuto ieri insieme all’assessora allo Sport, Martina Laghi.

Ad avviso di quest’ultima «sport della montagna, riflessioni, confronti, momenti culturali e spazi divulgativi trovano espressione in una manifestazione che dà la possibilità a tutti di avvicinarsi a un mondo pieno di emozioni sportive, paesaggistiche e turistiche».

La manifestazione permette agli appassionati di incontrare e dialogare con protagonisti di grande calibro, oltre che poter apprezzare l’ambiente e la natura che caratterizzano la montagna. Ci si occuperà di alpinismo, sport invernali, panorami mozzafiato e soprattutto racconti.

«Infatti “La montagna racconta” è il titolo che parla delle motivazioni che portano l’essere umano ad approcciarsi alle terre alte” in vario modo», ha commentato Sangiorgi.

Al primo appuntamento sarà ospite Paolo De Chiesa ex campione della Valanga Azzurra, oggi apprezzato giornalista e commentatore delle gare di sci in tv: porterà testimonianze di agonismo accanto a Thoeni, Gros, Stenmark e tanti altri campioni. In carriera ha ottenuto ben 12 podi in Coppa del Mondo, tutti nello Slalom Speciale.

Sarà con lui il 23enne trentino Simone Deromedis, talento emergente nello freestyle (ski cross): due podi in Coppa del Mondo, quinto alle Olimpiadi di Pechino 2022 e oro ai Mondiali 2023 a Bukuriani in Georgia. Il giorno successivo il piemontese Gianluca Gasca, reporter, scrittore tra i conduttori di Linea Verde Sentieri su Rai 1 racconterà le sue “avventure” a piedi tra le Alpi da Trieste a Nizza, e tra gli i Appennini, dal Colle di Cadibona ai Monti Nebrodi. Promuoverà “Appennino Bike Tour: 44 tappe, 3100 km dalla Liguria alla Sicilia, la più grande direttrice ciclo-turistica d’Italia. All’incontro parteciperanno anche Enrico Della Torre, presidente di Vivi Appennino, e Stefano Ardito, giornalista e film maker romano, autore dei libri “Guerra in Appennino 1943-1945: Lotta per la libertà” ed “Everest, una storia lunga 100 anni” dedicato ai 70 anni dalla prima scalata.

La serata conclusiva dell’11 novembre sarà riservata alla proiezione esclusiva di “Fratelli si diventa, omaggio a Walter Bonatti” un film documentario con la partecipazione di Reinhold Messner, di Alessandro Filippini: pellicola dedicata al più grande interprete dell’alpinismo tradizionale, scomparso 12 anni fa.