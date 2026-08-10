Faenza, Ferragosto sotto le Stelle con un tributo a Guccini

Faenza si appresta a vivere uno degli appuntamenti più amati del suo estate. Venerdì 14 agosto, a partire dalle ore 20.30, Piazza Nenni tornerà ad animarsi con la 33ª edizione di Ferragosto sotto le Stelle, la storica manifestazione ideata nel 1994 da Giordano Sangiorgi insieme al compianto sindaco Enrico De Giovanni. Protagonisti della serata saranno Gaetano Barbarito e l’Orchestra di Ferragosto sotto le Stelle, che regaleranno al pubblico un grande show di musica dal vivo arricchito quest’anno da uno speciale omaggio a Francesco Guccini. Insieme a Barbarito saliranno sul palco Raffaele Montanari, Daniele Cicognani, Vittorio Bonetti e Andrea Morelli, affiancati dalle voci di Lucia Di Camillo e Viola Liverani per il progetto Onda Rosa Indipendente. Ospite d’eccezione della serata sarà il mitico Roger, pronto a salutare i fan e a duettare con Barbarito. L’evento è realizzato con il sostegno del Comune di Faenza, dell’Unione della Romagna Faentina, della Casa della Musica e di Materiali Musicali.