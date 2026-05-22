Faenza, fermato senza patente dà un nome falso ai carabinieri: arrestato

Ha tentato di nascondere ai carabinieri il fatto di essere alla guida senza patente fornendo un nome falso durante un controllo stradale. Per questo un italiano disoccupato è stato arrestato nella notte dai militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Faenza con l’accusa di falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sulla propria identità. L’episodio è avvenuto durante uno dei controlli del territorio predisposti dai carabinieri per la sicurezza stradale e il contrasto all’illegalità. L’uomo è stato fermato mentre si trovava alla guida di un’auto e, secondo quanto ricostruito dai militari, avrebbe cercato di evitare guai dichiarando generalità non corrispondenti alla propria identità. L’atteggiamento ritenuto sospetto e le risposte evasive avrebbero però insospettito i carabinieri, che hanno deciso di approfondire gli accertamenti accompagnando il conducente in caserma. Qui è emersa la sua reale identità e il fatto che fosse privo di patente di guida. Al termine delle procedure l’uomo è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo celebrato nella mattinata di oggi, al quale si presentato difeso dall’avvocato Laerte Cenni. Il giudice Antonella Guidomei ha convalidato l’arresto disponendo nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di firma presso la polizia giudiziaria. L’auto utilizzata è stata inoltre sequestrata amministrativamente ai fini della confisca.