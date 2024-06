Faenza, feriti dal crollo dei tabelloni elettorali: chiesta la condanna per due dirigenti

Due mesi. Questa la richiesta di condanna avanzata dalla Procura per due dirigenti dell’Unione della Romagna Faentina, la responsabile pro tempore del settore Demografia, relazioni con il pubblico e innovazione tecnologica, e la collega a capo del settore Lavori pubblici. L’accusa, lesioni colpose gravi, per un incidente avvenuto pochi mesi prima delle elezioni amministrative del 2020 in un magazzino comunale. Erano stoccati qui i pannelli elettorali in vista dell’esposizione nelle nelle varie aree della città. Prima però, serviva una pulita. Ed è stato proprio durante le operazioni di lavaggio con l’idropulitrice che due impiegati, nel pomeriggio del 6 agosto di quattro anni fa rimasero feriti. Uno di loro di loro uscì con le sue gambe, l’altro invece in barella, dopo essere stato estratto dalla catasta di ferro crollatagli addosso. L’infortunio sul lavoro gli costò oltre sei mesi di prognosi.

