Faenza, “falsi dipendenti pubblici provano a truffare gli alluvionati”: la denuncia del Comune

Falsi dipendenti pubblici che provano a truffare gli alluvionati. Il Comune di Faenza in una nota lancia l’allarme: “Recentemente sono state segnalate richieste di denaro da parte di sedicenti dipendenti pubblici che hanno avvicinato alcuni cittadini coinvolti nelle alluvioni. Si tratta di veri e propri tentativi di truffa, in nessun modo riconducibili ad attività ufficiali dell’Unione della Romagna Faentina o del Comune di Faenza. Fortunatamente le persone coinvolte hanno avuto la prontezza di non assecondare le richieste verificando attraverso gli uffici comunali. A tal proposito, si precisa che le modalità descritte sono totalmente estranee ai normali iter burocratici; né il Comune né l’Unione effettuano visite porta a porta, anche se annunciate telefonicamente, per sollecitare pagamenti, né richiedono la consegna di documentazione originale o rimborsi economici direttamente presso le abitazioni dei cittadini. Si invita pertanto a prestare la massima attenzione. Per qualsiasi dubbio o per segnalare situazioni sospette, è fondamentale verificare sempre l'identità dell'interlocutore e la reale fondatezza delle richieste contattando lo Sportello Emergenza Alluvione al numero 0546 691313 o la Polizia Locale al numero 0546 691400”.