Faenza, evade dai domiciliari, aggredisce e rapina un passante

FAENZA. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Faenza hanno arrestato un 37 enne straniero, noto agli operanti per i suoi trascorsi giudiziari, sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione per altri reati commessi. L’uomo, nella mattinata di ieri, ha deciso di evadere dal domicilio e, sotto l’effetto di sostanze alcoliche, ha aggredito un passante. Dopo averlo spintonato, si è impossessato del suo marsupio con documenti e denaro. Per non essere individuato si è dato a precipitosa fuga ma la scena è stata notata da alcune persone presenti che hanno allertato tempestivamente i Carabinieri. I militari si sono messi subito alla ricerca del responsabile, rintracciandolo e fermandolo poco dopo, mentre tentava di far perdere le sue tracce. Subito perquisito, è stato trovato in possesso del marsupio, poi restituito alla vittima, nonché di alcuni monili in oro e due telefoni cellulari, per i quali non è stato in grado di fornire alcuna valida motivazione sulla provenienza e pertanto sono stati sequestrati e custoditi dagli operanti in attesa di individuarne i legittimi proprietari. Il presunto autore del reato, portato in Caserma, è stato quindi arrestato per rapina ed evasione, nonché denunciato per detenzione di oggetti di dubbia provenienza e poi associato alla casa circondariale di Ravenna.