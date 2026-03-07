Faenza. Esplosione in una palazzina

Un’esplosione ha investito questo pomeriggio una palazzina di tre appartamenti situata in via Mura Torelli, a Faenza. Sul posto è intervenuta prontamente la Squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Faenza, insieme alla Polizia Locale, al personale del 118 e ai tecnici di Italgas, chiamati ad effettuare le verifiche del caso.

Nonostante la violenza dello scoppio, che ha causato ingenti danni all’edificio fino al secondo piano, fortunatamente nessuna delle persone presenti all’interno dell’abitazione al momento dell’esplosione è rimasta ferita.

Le cause che hanno scatenato l’esplosione sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.