Faenza, esperti a confronto sulle disuguaglianze sanitarie

Si terrà domani, dalle 9 alle 13, nel Palazzo Podestà, l’evento organizzato dall’Ambulatorio Caritas diocesana di Faenza - Farsi Prossimo, intitolato “Gli ambulatori solidali: contrasto alle disuguaglianze in salute”. L’iniziativa si propone di affrontare il tema delle disuguaglianze sanitarie, con un focus particolare sulla salute dei migranti e delle persone più vulnerabili del territorio.

L’evento si aprirà con i saluti istituzionali dell’assessore Davide Agresti, responsabile Welfare per il Comune di Faenza, e di Donatina Cilla, direttrice del Distretto Sanitario di Faenza. La moderazione sarà affidata ad Antonella Caranese, che opera nell’Area Servizi alla Comunità dell’Unione.

La prima parte del programma prevede una presentazione a cura di Gabriella Reggi, dell’Associazione medici cattolici e volontaria di Farsi Prossimo, la quale illustrerà il lavoro e gli obiettivi dell’ambulatorio solidale di Faenza. A seguire, Giulia Silvestrini, direttrice dell’Igiene e Sanità Pubblica di Ravenna, parlerà di salute pubblica e determinanti sociali della salute, con particolare attenzione ai fattori che influenzano il benessere delle comunità migranti.

Un momento centrale dell’incontro sarà il tavolo aziendale dedicato a “Migranti e vulnerabilità”, dove interverranno Antonella Mastrocola, direttrice del Csm Ravenna, e Rossella Segurini, referente per l’assistenza sanitaria agli stranieri dell’Ausl. Durante il confronto verranno illustrate le modalità di accesso al Servizio sanitario nazionale per i migranti e le principali esenzioni disponibili, sottolineando le criticità e le opportunità di miglioramento del sistema. La seconda parte dell’incontro sarà caratterizzata da una tavola rotonda coordinata dal Gris (Gruppo regionale immigrazione e salute) della Società italiana di medicina delle migrazioni, rappresentato da Alice Cicognani e Sabina Giuliodori. Questo spazio sarà dedicato al confronto di esperienze tra diversi ambulatori solidali presenti sul territorio dell’Ausl della Romagna, che racconteranno il proprio lavoro e il loro impegno quotidiano. Saranno presenti rappresentanti di varie realtà, tra cui l’Ambulatorio Caritas diocesana di Faenza - Farsi Prossimo ODV, e altre associazioni e strutture sanitarie del territorio, che operano per offrire assistenza sanitaria ai più bisognosi e promuovere l’integrazione sociale.

L’incontro, patrocinato dall’Unione Faentina e dalla Fondazione Pro Solidarietate, sarà un’occasione per sensibilizzare la comunità sulle sfide e le opportunità nel campo della sanità solidale, e rappresenta un momento di riflessione e di progettazione di strategie condivise per ridurre le disuguaglianze sanitarie.Per informazioni: ambulatoriocaritas@diocesifaenza.it