Incidente in A14 in corsia sud: esce di strada e la sua corsa finisce nei campi. Poco dopo le 9 di questa mattina, un uomo alla guida di una Peugeot è uscito di strada poco prima del casello di Faenza. È intervenuto l’elisoccorso che lo ha trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco di Faenza.