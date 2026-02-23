Faenza, esce di casa dopo un furioso litigio con un parente, ma era ai domiciliari e viene arrestato

Alcune sere fa, i Carabinieri di Faenza hanno arrestato un giovane italiano per il reato di evasione. L’uomo, con diversi precedenti penali per reati contro il patrimonio e problematiche legate alla dipendenza da stupefacenti, si trovava agli arresti domiciliari presso l’abitazione di un parente.

A seguito di un acceso diverbio scaturito nel tardo pomeriggio con il parente ospitante, il giovane ha deciso di violare le prescrizioni, allontanandosi dall’abitazione per girovagare nelle vie del centro cittadino. L’assenza è stata scoperta dai militari dell’Arma durante i controlli di rito. I Carabinieri sono riusciti a rintracciare in breve tempo il fuggitivo, dichiarandolo in stato di arresto.

Dopo aver trascorso la notte nelle camere di sicurezza della Compagnia di Faenza, l’arrestato è stato condotto davanti al Giudice per il rito direttissimo. In sede di udienza, l’Autorità Giudiziaria ha disposto l’aggravamento della misura cautelare e pertanto è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Ravenna.