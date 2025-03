Faenza, esce dall’auto per buttare la spazzatura e le rubano la borsa: i Carabinieri arrestano i due ladri

Nel corso della mattinata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Faenza e della Stazione di Faenza Borgo Urbecco, hanno tratto in arresto in flagranza di reato due uomini per furto con destrezza ai danni di una anziana signora. La donna, infatti, alla guida del proprio veicolo si era fermata per buttare la spazzatura dentro dei cassonetti a bordo strada, non lontana dal cimitero, lasciando però l’auto aperta e la borsa al suo interno, quando un secondo veicolo con a bordo i due malfattori si è affiancato e uno dei due con rapidità è riuscito a sottrarre la sua borsa per poi risalire in macchina e darsi alla fuga.

Il tentativo di dileguarsi tuttavia veniva subito vanificato dai Carabinieri del Nucleo Operativo, impegnati in un mirato servizio in abiti civili e con auto di copertura, finalizzato al contrasto proprio dei reati predatori commessi in quella zona.

I militari li hanno immediatamente notati e bloccati con l’ausilio dei colleghi della Stazione di Borgo Urbecco, giunti in loro supporto. I due uomini, entrambi di nazionalità italiana ma di origine rom, sono stati quindi arrestati in flagranza di reato e ristretti in camera di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida presso il Tribunale di Ravenna. Sono state avviate le procedure per il rilascio del provvedimento del divieto di ritorno nel Comune di Faenza da parte della Questura di Ravenna.

La borsa trafugata conteneva a somma di 300 euro, effetti personali ma soprattutto alcuni oggetti appartenuti al defunto marito, a cui la donna comprensibilmente teneva particolarmente.