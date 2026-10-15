Faenza, eredita sei fucili e due pistole, li tiene nell’armadio senza denunciarli e finisce nei guai

Faenza
  • 15 ottobre 2026
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Gli agenti del Commissariato di Faenza hanno denunciato due persone per violazioni legate alla custodia e alla regolare detenzione di fucili e pistole.

Armi ereditate e nascoste nell’armadio con le chiavi inserite

Il primo intervento ha riguardato una persona residente nel Faentino, denunciata per omessa custodia di armi. A seguito di mirati accertamenti, i poliziotti hanno scoperto che l’indagato deteneva sei fucili e due pistole, ricevuti in eredità. Le armi erano state occultate dietro ad alcuni vestiti all’interno di un comune armadio di legno. Nonostante le ante fossero chiuse a chiave, la chiave stessa era stata lasciata inserita nella toppa: una modalità di conservazione che, come sottolineato dagli inquirenti, non garantisce minimamente i criteri di sicurezza richiesti dalla legge per impedire che terzi possano impossessarsene.

Cambio di residenza senza notifica: tre fucili non denunciati

Un secondo episodio è emerso durante l’istruttoria per la valutazione del rinnovo di un porto di fucile per uso sportivo. Come prevede la prassi, gli agenti del Commissariato di Faenza si sono recati presso l’abitazione del richiedente per verificare la permanenza dei requisiti fisici e morali. Nel corso dell’ispezione, la Polizia ha scoperto che l’uomo deteneva tre fucili che non aveva mai regolarmente denunciato presso l’attuale indirizzo di residenza dopo un trasferimento. Per il cacciatore/sportivo è scattata immediatamente la segnalazione all’Autorità Giudiziaria, accompagnata dal ritiro cautelativo di tutte le armi e delle munizioni in suo possesso.

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