Faenza, eredita sei fucili e due pistole, li tiene nell’armadio senza denunciarli e finisce nei guai

Gli agenti del Commissariato di Faenza hanno denunciato due persone per violazioni legate alla custodia e alla regolare detenzione di fucili e pistole.

Armi ereditate e nascoste nell’armadio con le chiavi inserite

Il primo intervento ha riguardato una persona residente nel Faentino, denunciata per omessa custodia di armi. A seguito di mirati accertamenti, i poliziotti hanno scoperto che l’indagato deteneva sei fucili e due pistole, ricevuti in eredità. Le armi erano state occultate dietro ad alcuni vestiti all’interno di un comune armadio di legno. Nonostante le ante fossero chiuse a chiave, la chiave stessa era stata lasciata inserita nella toppa: una modalità di conservazione che, come sottolineato dagli inquirenti, non garantisce minimamente i criteri di sicurezza richiesti dalla legge per impedire che terzi possano impossessarsene.

Cambio di residenza senza notifica: tre fucili non denunciati