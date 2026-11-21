Sabato 28 novembre alle 17 si accendono le luminarie in piazza del Popolo e piazza della Libertà: è il via di “A Natale si fa 2026”, il calendario delle feste faentine coordinato dal consorzio “Faenza c’entro” insieme al Comune, che fino al 17 gennaio porta eventi, mercati e attrazioni nel centro storico, nel Borgo e nei luoghi della cultura.

«Dicembre è il mese in cui il centro storico lavora di più, e vogliamo che sia anche quello in cui si vive di più - spiega Claudia Minardi, presidente del consorzio -. Abbiamo costruito un programma che tiene le persone in centro dal pomeriggio alla sera, dalla pista al Christmas Village fino a piazza Nenni: per sostenere negozi, bar e ristoranti».

«Il Natale è un’occasione speciale per vivere Faenza, ritrovarsi nelle sue piazze e riscoprire il valore del centro storico - dice l’assessore Giulia Bassani -. Il programma nasce da un impegno condiviso per rendere la città accogliente e partecipata».

«Il Natale è anche un’opportunità per raccontare le eccellenze agricole e agroalimentari del nostro territorio - aggiunge Nicola Dalmonte, presidente di Coldiretti -. Le Casette del Cibo Giusto e la Serra del Natale Buono avvicinano cittadini e visitatori ai prodotti e alle tradizioni della Romagna».

Sabato 28 novembre alle 17 la marching band Dixie Dollars accompagna con il repertorio natalizio l’accensione delle luminarie. Alle 17.30, in piazza della Libertà, si accende l’albero e si inaugura il Christmas Village con uno spettacolo di danza ritmica del Club Atletico Faenza. Da quel giorno l’albero propone uno spettacolo di luci ogni 30 minuti, tutti i giorni dalle 17 alle 22. Sotto l’albero: Babbo Natale sabato 28 novembre, 12 e 19 dicembre (15.30–18), le storie animate di Gianni Potter mercoledì 2, 16 e 23 dicembre alle 17 e i laboratori della Casetta dei Sogni sabato 19 e domenica 20 dicembre alle 16.

La pista di pattinaggio su ghiaccio in piazza Martiri della Libertà e il Brucomela in piazza Lanzoni sono aperti da oggi al 17 gennaio, la giostra per bambini in piazza della Legna dal 27 novembre al 2 gennaio. La pista è aperta nei feriali dalle 15 alle 24, il sabato, nei festivi e durante le vacanze scolastiche dalle 10 alle 24. Giostra e Brucomela: feriali 15–19.30; sabato, festivi e vacanze 10–12.30 e 15–19.30.

Dal 24 dicembre al 6 gennaio riapre il Presepe Meccanico di San Francesco (piazza San Francesco 14). Il villaggio di piazza Nenni è aperto l’11–13 e il 18–23 dicembre dalle 12 alle 21 e il 24 dicembre dalle 9 alle 17. In piazza c’è anche l’Ufficio Postale di Babbo Natale, dove i bambini imbucano le letterine per il Polo Nord; Babbo Natale arriva di persona il 24 dicembre alle 14. Sabato 12 dicembre alle 14.30 “Natale a 4 zampe”: si portano in piazza i cani in cerca di famiglia; domenica 20 dicembre alle 18 i Winter Bikers consegnano i “pacchi rombanti” a favore del Centro di aiuto alla vita.

Nella Serra delle Meraviglie si alternano laboratori per bambini e adulti. Al Ridotto del Teatro Masini sono in programma incontri su agricoltura, enogastronomia e pace.

In piazza del Popolo “Mercato in festa” domenica 29 novembre e si prosegue con i mercati straordinari di Natale domenica 6, 13 e 20 dicembre e giovedì 24 dicembre. Martedì 8 dicembre la Festa dell’Immacolata e Sagra del Torrone riempie le piazze, corso Garibaldi e piazza San Francesco; sabato 12 e domenica 13 dicembre Palazzo del Podestà ospita il market del vintage e della creatività. Martedì 5 gennaio 2027 torna la Nott de’ Bisò in Piazza del Popolo: stand gastronomici dei Rioni dalle 10, ingresso del Niballo sul carro trainato dai buoi alle 18 e rogo a mezzanotte. Altre le iniziative in programma nel Borgo, in Biblioteca, alla Ludoteca e a Palazzo Milzetti. Per chi viene in centro a fare acquisti ci saranno agevolazioni, e sconti. Calendario complete sul sito www.faenzacentro.it