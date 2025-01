Faenza, ecco come sarà la nuova scuola per l’infanzia Il Girasole

FAENZA. Il Comune di Faenza ha presentato il progetto della nuova Scuola per l’infanzia ‘Il Girasole’ che sostituirà la precedente struttura, di via Calamelli, andata completamente distrutta dall’alluvione del 16 e 17 maggio 2023. Il progetto è stato concepito per rispondere alle esigenze educative attuali, considerando anche eventuali sviluppi futuri. La nuova struttura, realizzata nello stesso lotto della precedente, sarà sopraelevata, così da poter utilizzare l’area sottostante come area verde a disposizione dei bambini.

Il progetto è stato sviluppato nel rispetto delle normative idrauliche, aspetto fondamentale in quel preciso contesto, una scelta che permetterà di realizzare l’opera indipendentemente dall’approvazione dei futuri piani speciali.

La nuova scuola, che sorgerà sul lotto di 3.500 metri quadrati, avrà una superficie utile di circa 1.200 metri quadrati e ospiterà le quattro sezioni come quella attuale e prevederà altri spazi didattici innovativi, oltre alla cucina e ai servizi.

Il progetto presentato conclude l’attività di revisione del DOCFAP affidata all’architetto Antonio Bandini.

Costo totale dell’operazione circa 5 milioni di euro.