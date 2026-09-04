Faenza, è partita Argillà: la grande festa alla scoperta della ceramica - Gallery

Dopo l’inaugurazione di oggi, a Faenza entra nel vivo la nona edizione di Argillà Italia con oltre 250 stand con ceramisti provenienti da oltre 30 Paesi di tutto il mondo e oltre novanta eventi tra mostre, workshop, incontri, conferenze, concerti, aperture straordinarie e visite guidate.

Sabato 5 settembre si entra nel vivo della manifestazione. Da non perdere il Mondial Tornianti, l’avvincente competizione di tornio a cui partecipano vasai provenienti da tutto il mondo nella suggestiva location di fronte al Duomo, la performance “I creatori di maschere”, che consiste nella costruzione di un mega forno a legna e di una spettacolare cottura all’aperto di maschere in ceramica curata dal collettivo Ceramicoscopio in cui si intrecciano arti diverse, in cui la creazione e la cottura a legna di maschere in argilla diventa metafora dell’umanità e del fare collettivo ed infine la musica della Brass Band Faentina che suonerà per le vie del centro storico la mattina del 5 settembre e i workshop per adulti e bambini in Piazza Nenni.

Argillà è una grande festa alla scoperta della ceramica passeggiando per le vie del centro storico di Faenza, addentrandosi anche in cortili e spazi privati che, solo in questa occasione, aprono le porte al pubblico grazie alle tantissime proposte spontanee del circuito di Argillà OFF di mostre, concerti e inaugurazioni fino ad arrivare agli eventi spettacolari organizzati nelle piazze principali della città attraverso i quali si potrà ammirare il processo creativo della ceramica.

Orari di apertura della mostra mercato 4 settembre, ore 16-22; 5 settembre, ore 10-22; 6 settembre, ore 10-20.

Durante Argillà è disponibile il GreenGo Bus, il servizio di navetta ecologico e gratuito per raggiungere comodamente il centro storico dai principali parcheggi della città.