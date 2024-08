Faenza, è morto Luigi Alberghi, fondatore della Palestra della Scienza

È scomparso Luigi Alberghi, socio fondatore dell’associazione Palestra della Scienza di Faenza e per anni vicepresidente.

«Luigi non è stato solo un insegnante di fisica, competente, innovativo e disponibile - viene così ricordato dal gruppo coordinatore della Palestra della Scienza -, ma un uomo il cui impegno e passione per la divulgazione scientifica hanno ispirato e influenzato molte generazioni, collaboratore instancabile e fonte di stimoli e idee per nuovi esperimenti». La sua presenza nella Palestra della Scienza è stata di riferimento per le attività e gli eventi.

«Sempre pronto a condividere la sua esperienza e a ispirare gli altri con la sua passione per la scienza e il metodo sperimentale - si ricorda ancora -. Il suo contributo alla conoscenza e alla promozione della scienza rimarrà duraturo e sarà un riferimento per coloro che seguono le sue orme. A Luigi, vogliamo esprimere la nostra più profonda gratitudine, certi che il suo spirito e la sua passione continueranno a stimolarci in futuro». I funerali sono previsti domani alle 9.30 ai Cappuccini.