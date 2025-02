Faenza e La Spezia candidate a “Città creative Unesco”

Faenza è stata scelta, assieme a La Spezia, dal ministero degli Esteri per la candidatura a “Città creative Unesco”. Ed è una “grande opportunità per la città e per tutta la Romagna”. Come annuncia la parlamentare e coordinatrice regionale di Forza Italia, Rosaria Tassinari, ringraziando il ministro Antonio Tajani, la commissione Unesco ha recepito la proposta del ministero di candidare Faenza e La Spezia al bando e il 3 febbraio è scaduto il termine per l’invio del dossier, prerequisito essenziale per ottenere la lettera di supporto, necessaria alla presentazione ufficiale all’Unesco a Parigi entro il 3 marzo. Faenza è storicamente “un’eccellenza” nel comparto della ceramica, un settore che combina tradizione, innovazione e creatività. Il sostegno istituzionale, prosegue Tassinari, è “fondamentale per ottenere questo prestigioso riconoscimento e rafforzare il nostro posizionamento a livello internazionale. Puntare sulle eccellenze del made in Italy, come nel caso della ceramica per Faenza, è una strategia intelligente che permette di posizionare il nostro Paese in modo ottimo nei grandi mercati internazionali”. Ora, conclude l’azzurra, occorre “promuovere con forza” la candidatura di Faenza in questi giorni cruciali: “La città ha preparato un dossier solido, molto ben fatto ed ambizioso” e “quando si tratta di fare il bene del nostro Paese e della nostra terra non ci sono bandiere o appartenenze politiche”.