Faenza, e l’acqua sporca dai rubinetti: rassicurazioni dal Comune

Allarme ieri in città per l’acqua dei rubinetti di diverse abitazioni faentine (via Donatini, nella zona del campo da golf, ecc.): usciva torbida, non trasparente, tanto da allarmare i residenti.

Le segnalazioni sono state riprese anche da Faenza Ecologica, che accennava in particolare a presenza di «pulviscolo simile a sabbia».

«Noi normalmente beviamo acqua del rubinetto - denunciano dall’associazione -, chiediamo cosa sta succedendo e perché nessuno ci avvisa di non bere l’acqua. La cosa è gravissima: se l’acqua non fosse potabile (e quantomeno non è trasparente) andrebbero avvisati urgentemente tutti i cittadini. O quanto meno spiegare cosa succede».

Pronta è arrivata la risposta dal Comune: «Le squadre del pronto intervento acqua di Hera stanno cercando di ripristinare la situazione a seguito di una riparazione urgente eseguita. Si stanno facendo le ultime verifiche per procedere con ulteriori scarichi di rete, che danno origine a irregolarità temporanee nella fornitura dell’acqua quali torbidità/alterazione del colore, che non ne pregiudicano la potabilità dal punto di vista chimico e batteriologico».