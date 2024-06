Faenza, è il giorno del Palio, i rioni pronti alla sfida

Oggi è il giorno dell’onore, del valore e della gloria, è il giorno del 67° Palio del Niballo al quale anelano i cinque rioni cittadini. Il drappo con l’immagine di san Pietro (opera di Giancarlo Montuschi) sarà assegnato questa sera intorno alle 21 allo stadio Bruno Neri, al termine di una sfida spettacolare e combattuta, dal pronostico indecifrabile, viste le ottime prestazioni di tutti i binomi alle prove della settimana scorsa.

La fortuna, un errore infinitesimale, un imprevisto potrebbero essere fattori davvero decisivi in un contesto di grande equilibrio.

Non si escludono spareggi, come accadde nel 2023 quando tre rioni chiusero con 5 scudi a testa e nel torneo finale fu poi il Verde a trionfare con 7 scudi, davanti al Borgo con 6 e al Rosso rimasto a 5. Quarto arrivò il Nero (4 scudi) e ultimo il Giallo (1).

La giostra sarà l’emozionante epilogo di una giornata intensa e trepidante, che inizierà alle 16 in piazza del Popolo con il raduno dei figuranti. Il corteo partirà poi alle 16.30 e in marcia cadenzata, lenta e solenne, tra squilli di chiarina, rulli di tamburo e sbandierate festanti tra due ali di folla, percorrerà la distanza di 1 chilometro e 300 metri che divide dal campo di gara. Qui farà ingresso alle 18.

Nella bolgia dei tifosi assiepati sugli spalti ci sarà ancora tempo per un’ultima sfilata nell’anello intorno alla pista, e per la consegna dei premi alla miglior Dama (il Liocorno in ceramica, opera di Alexandra Massari), alla miglior Comparsa rionale e al miglior Araldo. L’ordine di arrivo della scorsa edizione disegna la sequenza delle tenzoni: sarà infatti l’ultimo arrivato, il Giallo, a sfidare per primo (correndo a sinistra) tutti gli altri, poi toccherà al Nero, al Rosso, al Borgo e al Verde.

Questi i binomi

Ecco i cavalieri e i cavalli che scenderanno in pista. Verde: Marco Diafaldi, campione in carica su Magia dei Sapori (seconda scelta Green Commander). Borgo Durbecco, Luca Innocenzi su Mr Armando (Perfectaly). Rosso: Matteo Rivola su Coltre di Neve (Bide Tue)- Nero, Matteo Tabanelli su Letal Grey (Kelly in Black). In pratica fino all’ultimo è possibile puntare su uno dei due cavalli disponibili accreditati e autorizzati dalla Commissione veterinaria.

Le dame

In lizza per il Liocorno troviamo: per il Giallo Margherita Morini, 23 anni, laureata in scienze motorie; per il Nero Giulia Marini, 30 anni, arredatrice: per il Rosso Martina Ragazzini, 21 anni, universitaria; per il Borgo Alice Zaccarini, pasticciera; per il Verde: Alessia Cornacchia, 23 anni, lavora nel commercio con l’estero.

Quest’anno si segnala la presenza di ospiti internazionali tra cui 30 tedeschi della città gemella di Schwäbisch Gmünd accompagnati dal sindaco e membri dell’Associazione Staufersaga che sfileranno nel Corteo storico preceduti dal Gruppo Municipale indossando i costumi ispirati al periodo di Federico Barbarossa (XII secolo).

Tra il pubblico ci saranno inoltre 46 tra cittadini e autorità da Gmunden (altra città austriaca gemellata) e sempre dall’Austria la signora Rita Maria Holzheu e famiglia di Neuberg che il 7 gennaio scorso ha ritrovato uno dei palloncini liberati durante la Nott de Bisò, con i biglietti per assistere alla manifestazione. In caso di maltempi si rinvia a sabato 29, in notturna.