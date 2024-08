Faenza, due serate in musica per Luca Lambertucci venerdì 16 e sabato 17 agosto

La settimana di Ferragosto non si ferma qui a Faenza: venerdì 16 agosto si esibirà, sempre nella stessa location alle ore 21, il duo composto da Piergiacomo Zauli e Donata Donati all’insegna della Storia delle Canzoni italiane prima del Festival di Sanremo, con un percorso aiutati da Samuele Ravaioli nelle canzoni degli anni 30 e 40 come Arrivederci Roma, Addio mia bella Napoli e Firenze Sogna, tra le tante, mentre sabato 17 agosto grande concerto dello storico Roger con i suoi musicisti e ospiti con brani come La Voce del Silenzio, Il Vento dell’Est, Io che non vivo e tante altre.

Serate sempre a ingresso a offerta libera a partire dalle ore 21 in Piazza della Libertà di fronte al Duomo a Faenza.

Durante le serate si sensibilizzera’ sulla raccolta fondi per il tecnico e musicista faentino Luca Lambertucci, nato artisticamente a Faenza Rock, invitando a donare sulla piattaforma di Go Fund Me supportando l’appello lanciato dalla figlia Luna: https://www.gofundme.com/f/insieme-per-luca , come già fatto anche in occasione della finale di Faenza Rock dove Luca Lambertucci era tra gli ospiti presenti.

La kermesse di Ferragosto sotto le Stelle, come il Brindisi di Capodanno sotto la Torre dell’Orologio, è a cura di Materiali Musicali in collaborazione con la Casa della Musica e il Comune di Faenza.