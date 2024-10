Faenza, due giornate dedicate al gioco in tutte le sue declinazioni

Oggi e domani, nei locali di Faventia Sales, in via san Giovanni Bosco 1, arriva LudiFa, due giorni a ingresso gratuito dedicati al gioco in tutte le sue declinazioni. LudiFa prende le mosse dal format già collaudato negli anni passati di Faenza Ludens ma che, in seguito all’emergenza Covid e ai cambiamenti all’interno dell’organizzazione di alcune associazioni che l’avevano promossa, è venuto a trasformarsi.

La manifestazione che nasce quest’anno è stata promossa da cinque associazioni di gioco e modellismo del territorio: Brainstorm Club, Gilda del Leone Rosso, Compagnia del Grifone, Gruppo Modellismo e Battaglie in Scala & Mgm che mettono assieme le forze con il Comune di Faenza per presentare questo nuovo progetto che nasce in una cornice nuova, quella del complesso degli ex-Salesiani.

L’obiettivo che gli organizzatori si prepongono è di diffondere la cultura del gioco per adolescenti in modo libero, gratuito e attivo, in alternativa al videogame. Ciò che caratterizza questo nuovo format è la quantità di tornei che le cinque associazioni mettono in campo. Accanto al regolamento rinnovato di Blood Bowl, il conosciuto gioco da tavolo che appassiona migliaia di persone, ci saranno i nuovi giochi di carte collezionabili e un torneo celebrativo, quello del gioco di ruolo di Dungeon’s & Dragons.

Ai visitatori verranno inoltre proposti due concorsi di pittura, uno dei quali dedicato a Maurizio Tramonti, storico e istrionico commerciante di Faenza, scomparso da qualche anno, che per primo in città ha trasmesso la cultura del gioco e la passione per il modellismo. Per questo motivo LudiFa verrà dedicato alla sua memoria nel nome del suo negozio, Re Artù.

Durante le giornate oltre alla parte ‘pratica’ sono in programma alcuni talk di carattere didattico e informativo durante i quali verranno presentati giochi e potranno incontrare autori.

All’interno degli spazi dedicati alla fiera, saranno presenti anche alcuni stand dei negozi di settore mentre una sezione sarà al servizio di scambio e alla vendita di giochi ed elementi di questi per appassionati e collezionisti. Questi gli orari: oggi dalle 15 a mezzanotte e domani dalle 9 alle 19.