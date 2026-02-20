Faenza, dopo la visita al Quirinale, gli studenti dell’Itip “Bucci” ricevuti in Comune

Dopo essere stati ricevuti al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, gli studenti e le insegnanti dell’Itip “L. Bucci” di Faenza sono stati accolti a Palazzo Manfredi dall’amministrazione comunale per raccontare l’emozionante percorso che li ha portati ai vertici del concorso nazionale “I giovani ricordano la Shoah”.

Nel corso dell’incontro in residenza municipale, gli studenti che hanno fatto parte della delegazione a Roma e quelli che hanno partecipato al viaggio della Memoria in Polonia, insieme alle loro docenti, hanno portato la propria testimonianza diretta di un’esperienza che ha unito lo studio della storia all’impegno civile. I ragazzi hanno ripercorso i momenti salienti del loro lavoro, nato quasi spontaneamente durante le ore di religione, spiegando come il progetto sia stato per loro un modo per dare voce al silenzio delle vittime e per riflettere sull’impatto devastante delle leggi razziali.

L’amministrazione comunale ha espresso i più sentiti complimenti agli alunni e al corpo docente per lo straordinario risultato raggiunto, lodando la capacità della scuola di formare cittadini attenti e responsabili, capaci di distinguersi a livello nazionale per spessore umano e culturale. L’incontro si è concluso con una foto di gruppo finale per sottolineare l’orgoglio della comunità faentina per i suoi giovani, premiati per aver saputo interpretare con maturità e sensibilità una delle pagine più buie della storia.