Faenza, donazioni alle attività alluvionate

Con la consegna delle buste ai dirigenti della palestra Lucchesi e della scuola di musica Artistation, si è conclusa l’iniziativa di solidarietà “Diamoci una mano” promossa dal gruppo “Angeli del bar”. Entrambe le realtà sono state colpite a settembre dalla terza alluvione e nei giorni scorsi il gruppo aveva organizzato presso il bar Baraonda in Borgo un aperitivo con pizzata preparata in proprio e vendita di magliette che ha fruttato complessivamente circa 1300 euro.

«E’ un piccolo contributo verso due importanti attività, una sportiva e una culturale, ripetutamente messe in ginocchio dagli eventi subiti, perciò ci siamo mossi, con le nostre forze limitate, ma simboliche dello spirito di aiuto che anima noi romagnoli» hanno riferito gli organizzatori della raccolta, non nuovi a simili iniziative di beneficenza, anche in contesti fuori regione.

Le magliette griffate “Angeli del bar” riportano la scritta “A nin pos piò” e continuano ad essere disponibili insieme alle felpe per chi volesse partecipare ad altre iniziative, sempre di carattere benefico, in progetto. F.D.