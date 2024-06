Faenza, domenica un concerto per sostenere le cure a Luca Lambertucci

Domenica 30 giugno, dalle 17, presso il Campo Aperto Auser (via S.Orsola 31 – Faenza) si terrà un concerto con numerose band locali per aiutare Luca Lambertucci, musicista e fonico faentino colpito da un grave ictus emorragico per raccogliere fondi da destinare alle spese mediche e di riabilitazione. L’evento è organizzato dagli amici di Luca Lambertucci, con il supporto di Casa della Musica e Auser di Faenza. Link per Raccolta Fondi: https://www.gofundme.com/f/insieme-per-luca

Il concerto di domenica prevederà la partecipazione “trasversale” di molti musicisti che hanno incrociato il percorso artistico di Luca negli anni o che semplicemente l’hanno conosciuto e apprezzato come tecnico e come amico. Alle ore 17 aprirà il Trio Italiano, che sarà seguito dagli Eucalyptus Music Band e dall’inossidabile duo formato da Sanzio Guerrini e Andrea Sarneri. Seguiranno i Work in Progress, il Quasi Trio, i Memorabilia e Samantha Rocks, I Buoni Motivi e i Devils, con l’omaggio a Ivan Graziani. Chiuderanno la serata i New Drops.

Presentazione e interventi a cura di alcuni attori della Metallurgica Viganò e del “Sindaco Di Pieve Cesato”. Sarà possibile trascorrere un pomeriggio all’aperto in compagnia di ottima musica, e con la possibilità di gustare alcune delle proposte dello stand gastronomico gestito da Auser.

Tutto il ricavato, al netto delle spese vive, sarà devoluto alla raccolta fondi “Insieme per Luca”. Per informazioni : +39 3493732997 (Solo msg WhatsApp)