Faenza diventa città creativa Unesco

Faenza
  • 31 ottobre 2025
Il sindaco Massimo Isola
Il sindaco Massimo Isola

Nella giornata di venerdì 31 ottobre il Comitato del Patrimonio Mondiale Unesco ha ufficialmente reso noto che la città di Faenza è diventata città creativa Unesco per l’Artigianato e le Arti Popolari. Faenza entra così nella rete mondiale delle Città Creative Unesco, al fianco di altre realtà italiane; l’ingresso della città conferma la centralità della sua identità ceramica, espressione di un sapere diffuso che continua a evolversi. La città si afferma così come punto di riferimento internazionale per la valorizzazione del patrimonio immateriale, per la promozione della cultura materiale e per la costruzione di nuove forme di collaborazione tra territori, istituzioni e comunità creative. “Questa nomina -spiega il sindaco Massimo Isola- ci riempie di orgoglio e di responsabilità perché riconosce nella ceramica la tradizione e l’innovazione che essa rappresenta. Il risultato premia l’intera città e testimonia la resilienza, la forza di un’intera comunità che ha saputo preservare il patrimonio e rinnovarlo. Pensiamo al periodo dell’emergenza sanitaria dettata dal Covid, queste difficoltà non ci hanno fermato: la città è stata spronata a creare un percorso alternativo: il format Made in Italy. Una mostra mercato interamente dedicata alla ceramica italiana. La nomina di Faenza a Città Creativa Unesco riconosce la nostra capacità di reazione a catastrofi naturali come le alluvioni, al tempo i lavoratori hanno visto laboratori e produzioni spazzati via, ma la loro capacità di rialzarsi ha permesso di ripartire con forza e coraggio. Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo risultato: il team di lavoro, la rete dell’artigianato ceramico, i musei, le scuole, le associazioni culturali e i cittadini che hanno contribuito a costruire la candidatura“. Con questo riconoscimento Faenza si afferma come capitale italiana della ceramica e dell’artigianato artistico, custode di una tradizione viva e laboratorio di un futuro in cui la cultura e la creatività diventano strumenti di progresso, coesione e sviluppo sostenibile.

