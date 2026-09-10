Faenza, dichiara false generalità, arrestato 24enne

FAENZA. Nella giornata di ieri i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Faenza hanno arrestato un ventiquattrenne senza fissa dimora e già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile del reato di false dichiarazioni sull’identità personale rese a un Pubblico Ufficiale. L’episodio si è verificato nel corso dei consueti e capillari servizi di controllo del territorio predisposti dall’Arma. I militari, mentre perlustravano l’area cittadina, hanno proceduto all’identificazione del giovane che stazionava all’interno di un parco cittadino. Alla richiesta di fornire i documenti, il soggetto ne è risultato del tutto sprovvisto, declinando verbalmente agli operanti delle generalità che sono apparse fin da subito sospette. I successivi ed immediati accertamenti hanno spinto i Carabinieri ad accompagnare il giovane in caserma per approfondimenti. Grazie alle procedure di identificazione dattiloscopica è stato possibile risalire rapidamente alla sua vera identità, smascherando il tentativo di eludere il controllo e facendo altresì emergere i precedenti di polizia a suo carico.

Alla luce delle evidenze, il ventiquattrenne è stato dichiarato in stato di arresto. L’Autorità Giudiziaria, prontamente informata dai militari procedenti, ha disposto la custodia dell’arrestato presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri, in attesa della celebrazione dell’udienza con rito direttissimo prevista per la giornata di domani, 10 settembre.