Faenza, denunce per tentato furto e per porto di armi

I Carabinieri della Compagnia di Faenza hanno denunciato due uomini, entrambi già noti alle forze dell’ordine. Nello specifico, i militari della Stazione di Solarolo hanno denunciato un 33enne straniero ritenuto essere responsabile di tentato furto, mentre il Nucleo operativo e radiomobile di Faenza ha denunciato un 34enne, apolide, per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Il primo episodio trae origine dai fatti accertati a Solarolo nel pomeriggio del 28 ottobre. I militari hanno identificato il giovane, regolarmente presente sul territorio nazionale, il quale, transitando lungo le vie cittadine e approfittando della momentanea assenza della proprietaria, aveva tentato di rubare un’auto regolarmente parcheggiata in strada. Le indagini hanno consentito di identificare l’autore del reato e di denunciarlo.

Invece in mattinata a Faenza, i militari del Radiomobile, durante un posto di controllo alla circolazione stradale, hanno fermato un veicolo commerciale. Alla guida vi era il 34enne, residente a Faenza e già gravato dalla misura di prevenzione dell’avviso orale. Nel corso delle operazioni di identificazione e perquisizione, è stato trovato in possesso, senza giustificato motivo, di un coltello da cucina avente una lunghezza complessiva di 22 centimetri.

L’arma bianca rinvenuta è stata sequestrata e l’autorità giudiziaria valuterà ora la posizione dei due indagati per le conseguenti determinazioni di competenza.