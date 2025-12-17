Faenza, danneggia le auto in sosta e aggredisce i poliziotti: espulso dalla città per 4 anni

Nella serata di ieri gli operatori del Commissariato di Faenza hanno provveduto all’arresto di un 24enne della Nuova Guinea per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

L’intervento scaturito in seguito alla segnalazione da parte di alcuni cittadini i quali riferivano che l’uomo avesse iniziato a minacciare dei passanti e danneggiare delle auto in sosta.

L’intervento tempestivo degli operatori ha permesso di identificare nell’immediato il giovane che, fin dall’inizio si mostrava poco collaborativo con gli operatori, aggredendoli e danneggiando l’auto di servizio con calci e pugni.

Accompagnato presso il commissariato per gli accertamenti di rito, veniva denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Avvisata l’Autorità Giudiziaria, l’uomo veniva trattenuto presso le Camere di sicurezza del Commissariato in attesa del giudizio per direttissima. Nella giornata odierna, il Questore ha emesso un foglio di via con divieto di ritorno nel Comune di Faenza per la durata di quattro anni, alla luce della pericolosità del e dei numerosi precedenti.